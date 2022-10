È arrivato proprio contro ill'ultimo gol in campionato di Adriencon la maglia della: era il 23 maggio 2021, e il centrocampista francese fu autore della rete del 3-0 bianconero, dopo la doppiettafirmata da Federico Chiesa e Alvaro Morata (1-4 il risultato finale allo Stadio Dall'Ara). Quattro delle sue cinque marcature in Serie A sono state realizzate proprio in trasferta, mentre sarà in casa - questa sera all'Allianz Stadium, appunto contro il Bologna - che il classe 1995 tornerà in campo dopo l'infortunio.