Alla fine, ci sarà. Salvo sconvolgimenti, ci sarà.torna nell'elenco dei convocati: dopo Juve-Monza, è la seconda volta. Ma sarà quella giusta per il debutto? Se l'augura anche Allegri, che con il francese ha parlato ed è stato piuttosto chiaro: "Deve capire - ha raccontato in conferenza - che è un pezzo importante di stagione per rimettersi in corsa e carreggiata. Deve avere tutti gli stimoli per fare un buon finale di stagione, per far sì che ci dia una mano".Un passo dopo l'altro, Pogba proverà dunque a recuperare il tempo perduto. Si riparte dal derby, che ha sempre vinto. Si riparte dal Toro, al quale ha segnato 4 gol (vittima preferita, in Italia). Si riparte da una panchina, che sarà campo. Per la prima volta dal suo ritorno.