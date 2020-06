1











Secondo quanto riportato dal portale belga HLN, l'Anderlecht ha deciso di non rinnovare l'opzione di prestito nei confronti dell'attaccante croato Marko Pjaca che quindi farà ritorno alla Juventus.



GIRANDOLA - Una girandola di prestiti e di infortuni che non lascia sereno l'attaccante croato, arrivato in bianconero nell'estate 2016 per una cifra vicina ai 24 milioni di euro. Due stagioni di alti e bassi, ma soprattutto di problemi fisici: una doppia rottura del crociato ha allontanato Pjaca dagli alti livelli nonostante un inizio più che incoraggiante. Il prestito allo Schalke, poi l'occasione Fiorentina. Alla fine? L'Anderlecht. Che non lo vuole più.