Torna Alvaro Morata. Contro l'Atalanta lo spagnolo è pronto a riprendersi il posto al fianco di Cristiano Ronaldo, la sua 9 in campo dal 1'. C'è stato bisogno anche del suo ingresso per chiudere la sfida contro il Genoa, pericolosamente bloccata sull'1-1 prima del 3-1 finale. E per 16 minuti è stato tridente pesante, con anche Paulo Dybala. Un'idea che Andrea Pirlo potrebbe riproporre a partita in corso,in caso di difficoltà bianconere a concretizzare. Difficile ipotizzarlo dal primo minuto, anche se la spregiudicatezza e la predisposizione ad osare del nuovo allenatore bianconero sono ormai diventate una costante sottolinea Tuttosport.