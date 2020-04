1









Rolando Mandragora dovrebbe tornare alla Juventus, decisa ad attivare la clausola di recompra per 26 milioni di euro. Il suo futuro, però, non sarà a Torino. Come scrive Calciomercato.com la Vecchia Signora ha già in mente di inserire il centrocampista in qualche scambio di mercato: la prima idea è Bryan Cristante, non una prima scelta ma comunque un nome che i bianconeri seguono da tempo. La Juve valuterà il cartellino di Mandragora tra i 30 ed i 35 milioni di euro e i bianconeri vogliono mettere a bilancio una plusvalenza. Sul piatto anche la possibilità di scambiare il cartellino di Mandragora con la Fiorentina: gli obiettivi della Juve in casa viola sono Chiesa e Castrovilli.