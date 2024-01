In casa Juventus torna a circolare il nome di Franck Kessie, vecchio obiettivo di mercato. Ma cosa c'è dietro? A spiegarlo è Tuttosport, così: "E uno scenario simile viene dipinto, in questo momento, anche intorno alla figura di Kessie, ingaggiato in estate dall’Al Ahli e già protagonista di dichiarazioni ispirate a una certa nostalgia per quanto lasciato, nello specifico, a Barcellona. Anche l’ivoriano era stato seguito con grande attenzione dai bianconeri nel periodo più caldo della scorsa sessione di mercato e potrebbe tornare a stretto giro di grande attualità. Soprattutto se la prossima guida tecnica della squadra viaggiasse in direzione della continuità anziché della rottura, essendo l’ex Milan una copia piuttosto fedele del prototipo ideale di centrocampista “alla Allegri”".