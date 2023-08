La passione per l’ippica, il cavallo Minnesota e i calciatori come gli equini da corsa. Nel 2018 una delle conferenze stampa più iconiche del primoallache, ad un certo punto, annunciò: “. I cavalli dopo un po’ che vincono si mandano al prato a riposare, ci sono delle analogie”.Nella conferenza stampa di oggi, alla vigilia di, Massimilianoha tenuto la divisa da pompiere sotto le vesti eleganti di tecnico del club bianconero. Intento, con le parole usate come un estintore, adopo la convincente vittoria contro l’Udinese.Tra i migliori in campo, tra i più osannati post Udine, Andrea. Se è vero che squadra vincente non si cambia, è altrettanto vero che cavallo vincente si manda al prato. E proprio questo potrebbe essere il destino di Cambiaso in vista del match contro la sua ex squadra. Un turno di stop, per spegnere i facili entusiasmi e poi ripartire più forte. In questo momento, per sgroppare sulla sinistra è Filipil favorito.