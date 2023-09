Domani laritornerà in campo e lo farà contro ladi Maurizio Sarri, che viene da un'importante vittoria ottenuta contro il Napoli. Quella del Maradona è stata una gara che ha rimesso in carreggiata una Lazio che era partito nel peggior modo possibile, ma che ha voglia di riscattarsi, magari uscendo con qualche punto in tasca dallo Stadium. Dovrà essere all'altezza il muro che verrà schierato da Massimiliano Allegri per fermare gli attacchi dei biancocelesti, che potrebbe tornare ad essere composto dai- Già, perchè nell'ultimo turno contro l'Empoli non c'eraa comporre il terzetto, che ha lasciato il posto a Federico. Domani, invece, potrebbe toccare proprio al brasiliano e agli altri suoi due connazionali:. Ma non si escludono sorprese, perchè è si vero che Gatti rientra da un infortunio, ma è altrettanto vero che la possibilità di vederla in campo al posto di Alex Sandro non è così remota. Più di una volta, infatti, Max Allegri ha preferito l'ex Frosinone all'esterno brasiliano e non solo in virtù di alcune scelte obbligate, ma anche e soprattutto per le caratteristiche che esprime in campo Gatti, che sembra aver surclassato l'ex Porto da un pò di tempo a questa parte.