"Ora mi sento bene", e la frecciata è servita. Otto presenze e due gol in poco più di 350 minuti in campo. L'avventura di Aaron Ramsey in Scozia, ai Rangers di Glasgow, non è certo da buttare, ma non è stato sempre continuo. Anzi: Aaron non lo è stato mai. Alla vigilia della partita dei Rangers contro il Braga, ha raccontato di aver perso la costanza necessaria per il ritmo partita. Ma si sente meglio. E più forte. Probabilmente, ripensa a un futuro ad alto livello.



COSA SUCCEDERA'? - A giugno potrebbe però ricominciare la gestione della grana. Ramsey con ogni probabilità tornerà a Torino a giugno e a quel punto potrebbero riaprirsi le strade della risoluzione di contratto. Come racconta Tuttosport, l'opzione più plausibile resta proprio la rescissione: ma la Juve sarebbe disposta a pagare una buonuscita? Quello che sta per aprirsi è l'ultimo anno di contratto per Ramsey, che costerebbe altri 10.5 milioni lordi: con una piccola buonuscita, le strade potrebbero immediatamente separarsi.