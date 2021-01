7









Un fulmine a ciel sereno: Alex Sandro positivo al coronavirus e la Juve che ripiomba nella paura, nell'attesa, nuovamente nella frenesia dei controlli. Tutto ovviamente secondo protocollo. Inizierà, domani, una giornata decisiva e il fatto che sia vigilia della sfida con il Milan sembra soltanto un'appendice.



APPRENSIONE - C'è chiaramente preoccupazione per un'eventuale catena di contagi. Il terzino brasiliano ha mostrato lievi sintomi, e alla notizia della positività è stato immediatamente sottoposto a quarantena, in isolamento. E la squadra? Come confermato da Sky Sport, il gruppo non è in bolla, i giocatori e lo staff sono presso le proprie abitazioni, chiaramente in una sorta di isolamento fiduciario. Nessuno dunque è allo Juventus Center, da domani ripartiranno i controlli per capire e conoscere l'entità del nuovo colpo del virus sul club bianconero. A un giorno dalla super sfida con la capolista.



SESTO GIOCATORE - Nulla che non sia stato già fatto. Alex Sandro è infatti il sesto bianconero contagiato: prima di lui è toccato a Daniele Rugani, il primo in assoluto, poi Matuidi e Dybala, ammalati tra marzo e aprile. Ronaldo e McKennie hanno inaugurato la nuova stagione, adesso Alex. E, si spera, solo Alex.