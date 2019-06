La Juventus continua a guardarsi in giro per puntellare il proprio centrocampo. I bianconeri stanno valutando diversi profili anche con l’obiettivo di svecchiare la rosa. Secondo la Gazzetta dello Sport ed altre fonti spagnole, uno dei nomi accostati al club campione d’Italia è Dominik Szoboszlai. Il centrocampista ungherese classe 2000 è uno dei gioielli del Salisburgo. Nella prossima settimana le due parti dovrebbero incontrarsi per definire al meglio le condizioni di partenza della trattativa. La Juve offre 10 milioni, ma la clausola rescissoria del giocatore è di 25. La trattativa resta comunque apertissima e tutto può succedere nei prossimi giorni.