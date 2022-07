Ieri l'incrocio, i saluti, gli abbracci. Nel recente passato, le voci di mercato che lo rivolevano di ritorno alla Continassa. Ma Miralempuò davvero tornare alla? A fare il punto è calciomercato.com: "Al momento è solo un'idea, tra le parti non ci sono stati ancora contatti ma la Juve sa che Miralem si propone e sarebbe pronto a tornare. E se non dovessero aprirsi nuove piste la dirigenza potrebbe valutare seriamente di riprenderlo di nuovo. Nell'ultima stagione il giocatore ha totalizzato 26 presenze e 4 assist in Turchia con la maglia del Besiktas, a fine stagione è tornato al Barcellona per fine prestito ma non rientra nei piani di Xavi ed è in uscita dal club".