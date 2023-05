Dejanresterà alo tornerà alla? Ad alimentare i dubbi sulla prima opzione è stato l'allenatore ad interim degli Spurs Ryan, che ieri ha parlato così: "Se rimarrà? Non ne sono sicuro ad essere perfettamente onesto. La sensazione è che sia un giocatore del Tottenham, quindi quelle conversazioni, come molte su altri giocatori, verranno fatte alla fine della stagione". Tutto - stando a quanto riportato da Calciomercato.com - dipenderà da due fattori: la scelta del nuovo allenatore del Tottenham, con l'ex Bayern Monaco Julianin cima alla lista dei desideri, e la conquista di un posto nella prossima(al momento la squadra è sesta in Premier League a -6 dal Manchester United, quarto).