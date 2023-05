Come racconta Calciomercato.com, il ritorno dialla, che lo acquistò dall'Atalanta per 35 milioni più 9 di bonus, non va escluso. Ma Torino questa volta rischia di essere una tappa di passaggio. Con il contratto in scadenza nel 2024 e senza rinnovo lo svedese sarà ceduto. Ma difficilmente la Juve incasserà i 45 milioni di euro chiesti poco più di un anno fa perché Kulusevski non ha dimostrato sul campo di meritare un investimento del genere. Il suo profilo piace molto al Milan, al quale è stato proposto nel gennaio 2022, ma al momento Maldini e Massara hanno altri obiettivi. Tra cui Asensio, in uscita dal Real Madrid.