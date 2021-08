E allora,. Dopo l'addio di, la Juve non ha perso tempo. Anche perché non avrebbe potuto farlo. A casa, a Torino, dopo soli due anni di "separazione", ecco l'attaccante italiano, cresciuto proprio in bianconero e nella scorsa stagione al Psg dopo il prestito all'Everton. Dunque, come l'hanno presa i tifosi?L'operazione sembra convincere tutti, tra soliti tweet ironici e un pizzico di nostalgia per Ronaldo che inevitabilmente resta e si fa sentire. Alt: Kean non sarà il sostituto di Cristiano Ronaldo, nessuno vuole dargli quest'onore e quest'onere. Anche per questo, il grido dei social si alza veloce: serve prendere un altro giocatore, per dimenticare certamente, ma soprattutto per vincere.