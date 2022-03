Ennesima vittoria di corto muso ed è di nuovo... #AllegriOut. La prestazione della Juve contro lo Spezia - soprattutto nel secondo tempo - non è proprio piaciuta a molti tifosi bianconeri, che su Twitter hanno rilanciato l'hashtag tornando a criticare il lavoro del tecnico livornese e la scarsa propensione della squadra a continuare la manovra offensiva una volta raggiunto il vantaggio, al punto che Dusan Vlahovic ha chiuso la sua serata senza tiri in porta. Sofferenza eccessiva, gioco inesistente e un'enorme fatica contro una formazione in lotta per la salvezza: queste le principali "colpe" contestate questa sera ad Allegri, dopo l'1-0 maturato all'Allianz Stadium. Eppure, la vittoria è arrivata. Senza dimenticare l'alto numero di infortuni con cui la Juve sta facendo i conti e che stanno privando l'allenatore di soluzioni alternative ai "soliti noti", praticamente sempre in campo nei tanti impegni sui vari fronti.

Sfoglia la nostra gallery per leggere una "carrellata" di pareri dei tifosi: