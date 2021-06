Chi sarà il vice-Szczesny? Tra i tanti temi di mercato, la Juventus dovrà fornire anche una risposta a questa domanda. Perché seppur Pinsoglio verrà confermato come terzo portiere, Buffon è tornato al Parma, Perin vorrebbe giocare titolare altrove, quindi Cherubini e i suoi uomini di mercato dovranno attingere da altre squadre per colmare il buco. Stando a quanto riporta Il Secolo XIX, sarebbe tornato di moda il nome di Emil Audero, portiere classe 1997 della Sampdoria ed ex giocatore bianconero. L’operazione – si legge – non sarebbe impossibile, dal momento che il club di Ferrero avrebbe individuato in Mirante il sostituto.