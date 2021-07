Si tratta. Ci si avvicina. Si prendono le giuste misure. Pauloè un po' più vicino al rinnovo con la. Dopo le vacanze con Oriana, si è ricaricato mentalmente e rigenerato fisicamente. Come racconta il Corriere dello Sport, quest'aspetto ha catturato l'attenzione di, pronto a rimettere l'argentino al centro del progetto.Dybala ha infatti sorpreso positivamente il tecnico, lavorando seriamente durante il periodo di svago a Miami con un preparatore personale. Gli effetti sono stati netti, chiari sin da subito. La delusione per la mancata Copa America dovrà passare col tempo e con i gol. E Paulo conta di farne, eccome, anche per mettersi alle spalle un anno difficile, vissuto ben al di là del campo. Il rinnovo? Lo sappiamo: si trascina ormai da mesi e ha raffreddato i rapporti. Il sereno sembra però essere tornato e a fine mese Jorge Antun arriverà a Torino. La priorità della società è quella di risolvere quanto prima quest'aspetto. Gli okay, e i sorrisi, sono tornati.