Toccherà chiedere... a San Danilo. Scherza così l'edizione odierna di Tuttosport, ma neanche poi così tanto. Il motivo? Il difensore brasiliano sta giocando in ogni ruolo, tutte le partite, e pure infortunato. Danilo è infatti sceso in campo nonostante una fascite plantare che gli provoca fastidio e ne condiziona le prestazioni. LE ALTERNATIVE - Ma quali sarebbero le alternative? Per TS, volendo giocare a 4, potrebbe tornare comodo De Winter oppure variare l'assetto tattico, tornando al 3-5-2, anche se De Ligt non sembra al meglio. Il problema resta rimediare tre centrocampisti, con Arthur ancora ai box - potrebbe tornare col Venezia, ma diminuiscono le possibilità - e Danilo unica certezza, tra Rabiot e Zakaria. Se il brasiliano dovesse dare ancora l'okay a giocare dal primo minuto, a quel punto si andrà ancora sul 4-3-3 con Bernardeschi dietro Dybala, Vlahovic e Morata. Sì, Kean ancora fuori.