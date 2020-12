E Paulo Dybala? Staremo a vedere in Juve-Fiorentina. Di sicuro, l'argentino si mette alle spalle un anno - e non un'annata - comunque difficile. Partito sulla cresta dell'onda, poi bloccato, tra covid e infortuni, tra chiacchiere e rinnovo del contratto ancora in pendenza. Come racconta Tuttosport, l'obiettivo ora per Paulo è riprendersi e tornare ad essere il numero dieci della Juventus. Per farlo, servirà trovare un minimo di continuità. Per forza di cose. NUOVA OCCASIONE - TS sottolinea: con la Fiorentina, Dybala spera in una nuova occasione. Che arriverà e probabilmente a partita in corso, anche solo per recuperare un po' di attenzione. Pirlo ci pensa, dopo la Viola arriverà la pausa natalizia e di una pausa avrebbero bisogno - a turno - anche Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata. Nessun caso o ferie anticipate, sia chiaro. Soltanto turnazione, ma tutti allo Stadium. C'è da chiudere l'anno in bellezza e senza particolari patemi.