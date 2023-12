Questa sera lasarà impegnata in quel di Marassi per affrontare ildi Alberto Gilardino, in una gara che presenta delle insidie. I rossoblù infatti, sono rimasti imbattuti in ben 5 delle ultime 6 gare disputate tra le mura amiche e questo potrebbe risultare come un campanello d'allarme per la Juve, che punterà ancora una volta sul fattore difesa. Non dovrebbero esserci dubbi su quello che sarà il terzetto scelto da Allegri, che sarà composto da, con quest'ultimo che sembra aver ritrovato i ritmi precedenti all'infortunio, oltre al minutaggio.- Già, perchè se nella gara contro il Monza il brasiliano aveva 'assaggiato' il ritorno in campo, nel test successivo con il Napoli è tornato saldamente a riprendersi le gerarchie, oltre alla maglia da titolare. Scelta che, molto probabilmente, verrà rispettata anche questa sera da Max Allegri, il quale lo avrebbeIntendiamoci, i ruoli sono ruoli e restano tali, soprattutto se il nome è quello di una garanzia come Danilo, di totale affidabilità e sempre con un carisma dominante in campo.- Questo però non toglie i meriti dell'ottimo lavoro svolto da Daniele Rugani nel periodo di assenza dell'ex City, rimpiazzandolo all'altezza e senza quasi mai commettere errori o distrazioni difensive. Il dubbio però è lecito, perchè siamo 'soltanto' alla seconda gara da quando Danilo ha fatto ritorno in squadra, ma la sensazione è che si continuerà così per il proseguo della stagione, ecco perchèè tornata minacciosa.