La Juventus non molla la pista che può portare a Nicolo Zaniolo della Roma. Come riporta SkySport sembrava che il giocatore classe 1999 della Roma fosse accostato ad altri club tra cui il Milan. In realtà non tramonta l'obiettivo per Madama. In particolare dopo la vittoria della Conference League dei giallorossi dove Zaniolo è stato decisivo.



COSA SUCCEDE - A volte ritornano, la Juve continua a seguire Zaniolo. Dall'altro lato, nonostante le buone performance fornite in giallorosso, la Roma non ritiene Zaniolo incedibile ma è disposta a lasciarlo partire a fronte di una buona offerta. La Vecchia Signora rimane quindi alla finestra e monitora, non è da escludere però un approdo in bianconero del giocatore classe 1999.