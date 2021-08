La Juventus, come noto, sta trattando per il gran ritorno di Miralem Pjanic in bianconero dopo appena un anno al Barcellona. La società blaugrana è disposta a lasciar partire il centrocampista bosniaco, ma ora naturalmente bisogna trovare l'accordo. Juve e Barça si parlano e si parleranno nella giornata di oggi, in occasione del Trofeo Gamper che si disputerà stasera nel capoluogo catalano.