In un mercato in cui i dirigenti studiano formule creative in assenza di grandi disponibilità di denaro, la sezione dedicata ai parametri zero sarà ampiamente combattuta. Tra questi, in casa Juventus potrebbe tornare di moda il nome di Julian Draxler, grande tormentone di mercato nel 2015. Stando a quanto riporta Calciomercato.com, il club bianconero ci penserebbe seriamente qualora le condizioni fisiche del tedesco del Paris Saint-Germain dovessero dare garanzie per il futuro.