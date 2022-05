La Juventus ha aperto i casting per arrivare al terzino sinistro. Stando a quanto riporta Tuttosport un nome caldo torna ad essere quello di Emerson Palmieri. Il difensore di proprietà del Chelsea piace alla Vecchia Signora da tempo, il suo contratto è in scadenza nel 2023 e proprio per questo questa sarebbe l'estate giusta per permettergli di partire al ribasso e non di liberarsi a zero. Federico Cherubini ci prova e potrebbe essere l'estate giusta.