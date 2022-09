La dirigenza dellapianifica già quelli che potrebbero essere i colpi del futuro per la prossima stagione. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, per il reparto offensivo, torna nel mirinoha il contratto in scadenza a giugno 2023 e non è detto che prosegua la carriera ai Blancos. Il classe 1996 era già stato un obiettivo della Juve in passato. Sullo spagnolo quest'estate si era interessato anche ilche poi ha virato su altri profili; situazione in divenire anche perché sulla fascia destra siasono in scadenza di contratto.