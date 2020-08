1









E' considerato l'erede naturale di Andrea Pirlo, anche se Sandro Tonali ha come idolo Rino Gattuso e ad oggi è più una mezzala che non un regista. Eppure i punti d'incontro non mancano e secondo quanto riporta Il Corriere di Torino, i bianconeri hanno riallacciato i contatti con il Brescia per portare a Torino Sandro Tonali. L'Inter resta sempre in pole, il vantaggio dei nerazzurri è ampio e la Juve non può mettere sul piatto gli stessi soldi dei nerazzurri ma puntare su formule fantasiose o scambi. Trattativa difficile, la Juve però è tornata a farsi viva.