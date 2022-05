La Juventus sta pensando di nuovo a Giacomo Raspadori del Sassuolo. Come riporta Tuttosport il giocatore potrebbe partire per un'offerta pari a 30 milioni di euro e non vorrebbe contropartite. È noto però dall'affare legato a Manuel Locatelli che Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, non voglia far partire i suoi gioielli facilmente.