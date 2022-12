Servono esterni. E servono subito. Il mercato della Juventus deve necessariamente armarsi di nuove pedine sulle fasce. Stando a quanto raccolto da La Stampa, tanto del prossimo mercato passerà naturalmente da Massimiliano. Sarà lui, in primis, a tenere i rapporti con il direttore generale. Insieme a Federicogestirà anche la compravendita di gennaio.Ecco, l'esigenza chiara della Juve è quella di rinforzare le fasce, data la decisione di Allegri di virare con decisione sul 3-5-2. Il modulo ha dato equilibrio e vittorie, negli ultimi mesi di campionato. MaE allora, ecco che i nomi iniziano ad affacciarsi piano piano. Per La Stampa, forse sono stati ceduti troppo in fretta Pellegrini e Cambiaso, ma si può sempre rimediare. Come? Con Karsdorp della Roma, che però partirà solo davanti a un'offerta a titolo definitivo. C'è anche Odriozola come alternativa: dopo l'esperienza alla Fiorentina, al Real Madrid proprio non sta giocando.