Si parla ancora di Nahitan Nandez per il centrocampo della Juve. Il nome del giocatore del Cagliari è tornato improvvisamente di attualità dalle parti della Continassa, dove a gennaio sembrava ormai un affare fatto. Secondo quanto riportato da SerieBNews.com, ora i bianconeri potrebbero avere un'altra carta da giocare: per convincere i sardi a cederlo, Federico Cherubini e colleghi potrebbero offrire il cartellino di Gianluca Frabotta, reduce dall'esperienza in prestito al Verona. Da considerare come elemento a favore, inoltre, la retrocessione dei rossoblù in Serie B, che potrebbe portare a una riduzione del valore del cartellino dell'uruguaiano.