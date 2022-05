E se dovesse andare via Morata? Ecco un vecchio nome che torna di moda: si tratta di Luis Muriel, il colombiano dell'Atalanta, nove atipico e con un dribbling meraviglioso. Il giocatore della Dea, che quest'anno ha collezionato 14 reti in 38 partite, 9 gol solo in campionato, era stato già cercato nella scorsa edizione di mercato. Sempre estiva.



IL PALLINO - La Juve dovrà battere intanto la concorrenza della Roma, che lo ritiene perfetto per il il tridente leggero in attacco, soprattutto se dovesse andare via Zaniolo. Ma i bianconeri hanno due armi fondamentali: la prima è Juan Cuadrado, pronto a sponsorizzarlo anche per il futuro; la seconda è Alessandro Lucci, procuratore proprio di Juan, che al momento non vede rinnovo all'orizzonte al contratto con scadenza 2023. Qualcosa potrebbe muoversi.