La Gazzetta dello Sport è sicura, lafa sul serio per Sergej, tanto da essere intenzionata a progettare un assalto già per gennaio. Non è un caso che il club bianconero sia tornata a pensare al centrocampista della, grande obiettivo di mercato ormai da anni: il serbo, infatti, è il giocatore più decisivo del campionato in zona gol; sommando reti (3) e assist (7), stacca tutti in queste prime 9 giornate. Con i due passaggi vincenti di ieri, inoltre, è salito in testa alla classifica assistman scavalcando di una lunghezza Gerarddell'Udinese.