La Juventus è alla ricerca di un vice per Dusan Vlahovic per la prossima stagione. Stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport un nome caldo è quello di Arkadiusz MIlik che il Marsiglia, nonostante i 20 gol messi a segno in stagione potrebbe liberare per una cifra tra i 10 e i 15 milioni di euro. Resta l'incognita infortuni da cui il giocatore è spesso colpito.