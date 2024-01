Anthonyè una telenovela di ogni sessione di mercato. Viene sistematicamente accostato alla Serie A, prevalentemente ad Inter e Juventus. Come riferisce Calciomercato.com, in questa sessione invernale di calciomercato resterà al, complici anche i recenti problemi fisici. A confermarlo è stato proprio il suo agente Philippe Lamboley svelando: "Anthony non se ne andrà e resterà fino alla scadenza del suo contratto a giugno. Non è stato escluso dal gruppo e non ha problemi con nessuno nel club, Anthony è a Manchester da nove stagioni e se non fosse stato un grande professionista non sarebbe rimasto così a lungo". A giugno però si potrebbero aprire nuove scenari che vedrebbero Martial e la Serie A avvicinarsi, ancora una volta.