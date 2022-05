Come racconta Tuttosport, nella ricerca di un attaccante duttile come Morata piacciono Luis Muriel dell’Atalanta e Anthony Martial del Manchester United, rientrato dopo il prestito di gennaio al Siviglia, quando era stato trattato anche dalla Juventus. Invece come vice Vlahovic avanza l’ipotesi Marko Arnautovic (Bologna). Più difficile Arkadiusz Milik, già vicino ai bianconeri ai tempi del Napoli e pure quest’inverno.