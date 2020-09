Secondo il quotidiano spagnolo As la Juventus è pronta a tornare alla carica per il terzino del Real Madrid Marcelo. Sul giocatore ci sarebbe anche l'Inter, e tutti e due i club avrebbero contattato l'entourage del giocatore per capire la fattibilità dell'operazione. Non semplicissima a dire il vero, perché il brasiliano con le Mergengues ha un ingaggio di otto milioni di euro netti a stagione: decisamente troppi per le casse della Juventus, e non in linea con la nuova filosofia bianconera.