Come riporta Gazzetta, se la Juve si ritrovasse a salutare uno tra Szczesny e Perin - a questo punto più probabile il secondo del primo - sarebbe costretta a tornare sul mercato per ingaggiare un altro dodicesimo, a basso costo. I ragionamenti su Carnesecchi, di proprietà dell’Atalanta e alla ricerca di un contesto che lo valorizzi, sono da portare avanti con cautela. Sullo sfondo resta l'ipotesi, cresciuto nel vivaio bianconero e per questo utile alle liste come CPT.