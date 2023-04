Un anno fa l'ultimo, ma anche più concreto, assalto a Kalidou. Poi il difensore senegalese ha preferito non tradire i tifosi del Napoli scegliendo di trasferirsi in Premier League al Chelsea. L'avventura londinese non è andata come sperato, ora KK ripensa a un ritorno in Italia e di questo Fali Ramadani ha parlato anche con la Juve. Che in caso di prestito potrebbe ripensare a Koulibaly. A riferirlo è Calciomercato.com.