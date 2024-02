In casa Juve si continua a lavorare sempre sul mercato, con la dirigenza bianconera che sta seguendo diversi obiettivi già da molto tempo. Alcuni potrebbero anche ritornare in audge, come il centrocampista della Fiorentina Amrabat. Stando a quanto riportato da Calciomercato.it infatti, il Manchester United non sembra intenzionato a riscattarlo al termine della stagione e proprio per questo i bianconeri potrebbero ritornare alla carica. La Fiorentina lo valuta tra i 15 e i 18 milioni di euro, ma la Juve può giocarsi la carta Arthur.