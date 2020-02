Buongiorno. Al di là delle incredibili scoperte a scoppio ritardato dei Savonarola boys la questione allenatore #Juventus è legata ai risultati. Se vinci hai fatto il tuo dovere, se non vinci, saluti. Questo vale per #Sarri come per #Guardiola e #Zidane — Paolo Paganini (@PaPaganini) February 13, 2020

Pep Guardiola torna di moda per la Juventus.Paolo Pagainini della Rai. Il giornalista ha scritto su Twitter: "Buongiorno. Sono preoccupato. I Savonarola boys dopo la crociata dell’estate scorsa sono ora tutti schierati,anche all’estero, per l’arrivo di #Guardiola. E il povero #Sarri già scaricato?! Non va bene! Io non sottovaluterei anche la pista #Zidane #Juventus". Poi ha aggiunto: