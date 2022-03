Il futuro passa dal campo e dal mercato. La Juve, nonostante i discorsi sui rinnovi ancora da affrontare, pensa già ai prossimi colpi e in particolar modo ai settori problematici, come la corsia sinistra. Alex Sandro dopo otto anni di carriera bianconera potrebbe lasciare la truppa, a causa del suo ingaggio ingombrante e rendimento altalenante. Potrebbe essere la volta buona nonostante il contratto di Alex Sandro scada nel 2023. E alla lista sostituti si è aggiunto un nome.



Come riporta Tuttosport, torna di moda Alejandro Grimaldo del Benfica. Pista calda alla soglia dello scottante, con una concorrenza molto agguerrita. La Juve monitora la situazione e non ha dubbi sulle qualità del giocatore. Il prezzo non sarà così basso: la Juve perciò deve cercare di vendere Alex Sandro, che piace in Premier e in Spagna. Gli altri profili portano a Mathias Olivera - 24enne uruguaiano in forza al Getafe dal 2017 -, Renan Lodi dell'Atletico Madrid ed Emerson Palmieri, in uscita dal Chelsea.