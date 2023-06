La Juve pensa al mercato in uscita ma si muove anche sul fronte degli acquisti. E in particolare si concentra sulla fascia destra, che dopo tanti anni a meno di sorprese non avrà più come "padrone"Chi al suo posto? Tante idee e profili seguiti. Nella lista dei candidati torna di modaclasse 2004 spagnolo appena retrocesso con il Valladolid.Il giocatore interessa già da tempo e a gennaio c'erano stati dei contatti con l'agente come riporta calciomercato.com. In Italia, anche il Milan lo ha seguito ma la pista si è raffreddata. La concorrenza però non manca. In Premier League ci sono Arsenal e Newcastle su Fresneda mentre in Bundesliga, attenzione al Borussia Dortmund, la società che fino ad ora si è mossa più concretamente.I DETTAGLI DELLA CLAUSOLA - Ad aiutare una possibile trattativa c'è la retrocessione del Valladolid, che "obbliga" il club a lasciar partire il suo talento ma soprattutto abbassa la clausola rescissoria da 30 a 20 milioni di euro. Inserendo una contropartita il prezzo scenderebbe ulteriormente. Non è un'operazione facile ma la Juve c'è; Fresneda è nei radar bianconeri da ormai un anno e il club non mollerà.