, ma non basta. Salutato, lacerca un’altra pedina da inserire sulla corsia di destra e in questi giorni è tornato di moda il profilo di Ivan, seguito a lungo dalla dirigenza bianconera. Un nome che ritorna in cima alla lista dei desideri, anche alla presenza del neo arrivato CristianoAd attirare particolarmente il club bianconero sono le condizioni economiche: un’occasione low cost, o quasi. Come riporta calciomercato.com, fino a qualche mese fa lo spagnolo aveva una clausola di 40 milioni di euro, che con la retrocessione del Valladolid si è dimezzata:. La Juve però può riuscire ad abbassare ulteriormente il prezzo visti i buoni rapporti tra club: un'eventuale offerta diAttenzione, però, alla concorrenza. Ivan Fresneda, che si sta mettendo in mostra all’Europeo Under 19, ha su di sé i riflettori di alcuni grandi club europei. Su di lui, però, c’è anche ilche cerca un innesto in quella posizione di campo, sebbene il primo obiettivo rimanga Singo.