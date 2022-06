La Juve è di nuovo sulle tracce di Gianluigi Donnarumma. I bookies ne sono certi, tanto che secondo Agipronews il club torinese è davanti a tutti per un possibile acquisto del portiere italiano del PSG in questa sessione di calciomercato, in quota a 9. A 25 il Barcellona, in odore di rivoluzione ma frenato dalle beghe economico-societarie, mentre il romantico ritorno al Milan è fissato a 40, un'opzione resa complicata soprattutto dallo straordinario rendimento del sostituto Mike Maignan. L'addio al club parigino del classe 1999, comunque, viene considerato dagli esperti un'ipotesi più che probabile, considerando il suo continuo dualismo con Keylor Navas.