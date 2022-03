Memphis Depay può lasciare il Barcellona a fine stagione: come riporta Marca, l'attaccante valuta l'addio in caso di arrivo di Haaland o di un nuovo centravanti.



Nella nazione iberica in queste ore stanno circolando delle notizie di mercato, le quali vedono coinvolta la società della Continassa. Stando a quanto riportato da Sport infatti, il calciatore del Barcellona Depay sarebbe in uscita dai Blaugrana e su di lui ci sarebbe la forte concorrenza di Juve, Inter e Milan, pronte a scatenare un vero e proprio derby italiano.