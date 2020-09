1









L'Udinese sta per mettere a segno un colpo importante per il centrocampo: in arrivo Roberto Pereyra dal Watford. L'ex Juve è prossimo al ritorno in Friuli, lì dove è esploso prima di conquistarsi la maglia del club bianconero di Torino. Un'idea, che nasce dalla volontà di Pierpaolo Marino di cautelarsi in vista della possibile cessione del gioiello Rodrigo De Paul nelle ultime settimane di mercato.



IDEA JUVE - Affascinato dalla Premier League, accetterebbe molto volentieri la destinazione Leeds, mentre ha già detto no allo Zenit. Ma attenzione - scrive Calciomercato.com - alla Juventus che un pensierino su Rodrigo continua a farlo: l'Udinese chiede 35 milioni di euro. Potrebbe diventare un'opportunità degli ultimi giorni, qualora piazzasse gli esuberi.