Ieri è stata la giornata delle smentite su Federico Chiesa. Prima quella di Paolo Maldini, poi quella di Daniele Pradè. Insomma, sia Milan che Fiorentina ci tengono a precisare di non aver intavolato alcuna trattativa. A questo si aggiunge quanto scritto da Tuttosport secondo cui in caso di partenza di Douglas Costa la Juventus sarebbe pronta a tornare sull'esterno offensivo classe '97. L'interessamento bianconero per Chiesa si è protratto per parecchio tempo, ma le alte pretese economiche di Commisso avevano fatto scemare il tutto. Ma se a scemare fossero le richieste viola...