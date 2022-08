Gasbarri, procuratore sportivo, ha parlato così a TMW Radio: "Il Sassuolo di ieri è stato abbastanza rinunciatario, ma detto ciò la Juventus ha una squadra forte e deve tornare a puntare alla vittoria. In difesa credo manchi ancora qualcosa e un profilo come Acerbi potrebbe rivelarsi funzionale. Con i possibili arrivi di Depay e Paredes la Juve sarebbe nettamente una candidata al titolo. Nell’ultimo periodo oltre all’acquisto di Kostic da parte della Juventus non c’è stato molto. Penso però che dopo questa prima giornata verranno definite altre trattative in entrata e in uscita".