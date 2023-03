E adesso? Che fine farà Antonio? Si prenderà un anno sabbatico oppure tornerà davvero in Italia? E in tal caso dove andrà? L'ufficialità del divorzio tra il tecnico salentino e ilha già scatenato la fantasia degli appassionati di, che attendono solo di conoscere i prossimi sviluppi della situazione. Inevitabile che il pensiero, quando si parla di lui, corra anche alla, la squadra dove l'ex centrocampista ha prima giocato e poi allenato, dando il via allo straordinario ciclo vincente dell'era Andrea. L'ormai ex allenatore degli Spurs, del resto, non ha mai fatto mistero del suo desiderio di tornare in Italia, anche per ragioni affettive, e inevitabilmente è proprio quello bianconero il primo mondo che per tanti viene spontaneo accostare a lui. Senza dimenticare che sulla panchina della Juve, al momento, c'è Massimilianoe che il club è alle prese anche con vari problemi di altra natura, quest'oggi abbiamo provato a riflettere sui pro e i contro di un eventuale ritorno di Conte a Torino ( LEGGI QUI ), ma come la pensano i? Sui social sembrano essere divisi, anche se uno dei due "fronti" - tra "sì" e "no" - sta iniziando a diventare più caldo...