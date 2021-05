Il dubbio Cristiano Ronaldo alla vigilia, poi la scelta: c'è a Reggio Emilia. Contro il Sassuolo spazio ancora al portoghese per giocarsi tutto, perché rinunciare a priori a CR7 potrebbe essere un clamoroso autogol per Pirlo. Un altro dubbio che si sta per sciogliere è quello legato a Danilo, che torna. Aveva un problema all'adduttore, ha raccontato Pirlo, che ha dovuto rinunciare al brasiliano domenica sera contro il Milan e non vuole rifarlo.